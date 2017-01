Bad Herrenalb Die Jugendarbeit ist zeitintensiv

Badouin lobte die Zusammenarbeit mit allen Bad Herrenalber Abteilungen, mit dem DRK und der Feuerwehr Dobel. Schriftführer Ulrich Dürr berichtete detailliert von einem ereignisreichen Jahr mit etlichen feuerwehrtechnischen Terminen wie der Hauptübung im Oktober an der Falkenburgklinik sowie dem Feuerwehr-Familientag im Sommer, aber auch Unterstützung bei Veranstaltungen wie der "Genusswanderung" oder der Flutlichtskiveranstaltung vor wenigen Wochen.

Die 28 Einsätze seien zugleich deutlich zeitintensiver gewesen als die 22 im Jahr davor. Von Brandmelde-Fehl­alarmen bis Menschenrettung bei schweren Verkehrsunfällen und Ölspurbeseitigung hätten sie eine große Bandbreite gehabt.

Bei den Feuerfüchsen mit 14 Kindern wie bei der Jugendfeuerwehr mit sieben Jugendlichen unterstütze ihn ein engagiertes Team, so Jugendleiter Alexander Moser. Es habe 2016 neben eigenen Übungen auch Gesamtübungen und Großveranstaltungen gegeben. Einig waren sich alle: Die Jugendarbeit ist zeitintensiv, aber unverzichtbar für die Zukunft der Wehr.

25 Jahre aktiver Dienst

Kommandant Badouin freute sich, Mathias Greul und Alexander Moser zu Hauptfeuerwehrleuten befördern zu können. Für die Ehrungen übernahm der Bad Herrenalber Kommandant Bernhard Hummel die Moderation und heftete Badouin sowie Kassier Daniel Bauer das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst an die Brust. Stellvertretend für die Stadt Bad Herrenalb gratulierte der Neusatzer Ortsvorsteher Dietmar Bathelt und lobte das Engagement der Wehr im Dienst für die Menschen und für ein aktives Dorfleben.

Hummel informierte über den aktuell in Bearbeitung befindlichen Feuerwehrbedarfsplan. Die Tagesverfügbarkeit sei besonderes Anliegen, da 55 Prozent aller Einsätze zwischen 7 und 18 Uhr stattfänden. "Wir leisten mit effizienter Jugendarbeit unseren Beitrag", so Hummel, "nun muss sich auch die Stadtverwaltung kümmern". Weiter verwies er auf den 21. Mai, den "Tag der Feuerwehr" bei der Gartenschau in der Siebentälerstadt. Die Planungen liefen, unter anderem sei eine historische Löschübung geplant.