Bad Herrenalb Die Herausforderungen sind unverändert

Die Herausforderungen 2016 seien auch weiterhin die für 2017, spannte der Bürgermeister den Bogen zu seiner Vorjahresrede. Der Bezug der Flüchtlingsunterkunft sei eine davon gewesen. Die große Leistung des Arbeitskreises Asyl hob der Schultes hier heraus: Die Ehrenamtlichen hätten bereits Beispielhaftes geleistet. Dies zeigte sich nicht zuletzt im mutigen Grußwort der 14-jährigen Soraya aus Afghanistan und des 24-jährigen Haitam aus Syrien, die in flüssigem Deutsch der Dobler Bevölkerung Dank für die Unterstützung aussprachen.

Punkt Zwei der Bürgermeisterrede war die Sporthalle. Nach dem Ursprungsplan bereits im Herbst 2016 fertig, werde die Einweihung nun im Sommer 2017 stattfinden. Verzögerungen bei voneinander abhängigen Handwerkerleistungen seien die Ursache. Mit kaum verhüllter Emotion sprach Schaack zum Windparkprojekt Straubenhardt, welches das Landschaftsbild in direkter Nachbarschaft nachhaltig verändern werde. Seine Verpflichtung sei es, so der Bürgermeister, den Fortbestand der Waldklinik als größtem Dobler Arbeitgeber zu schützen. Gerade jetzt in der sensiblen Phase der geordneten Insolvenz der Klinik könne der Windpark eine Bedrohung für den Verkaufserfolg darstellen.

Schaack gab einen Überblick über die vergangenen Monate und resümierte: "Meine Vorbehalte in Bezug auf die Vorgehensweise im Nachbarlandkreis haben sich bestätigt, es ist schwierig, dies noch diplomatisch zu formulieren." Scharf kritisierte Schaack das "taktische Vorgehen" des Enzkreis-Landratsamtes, sprach von Ignoranz und Überheblichkeit, von Befangenheit und Windkraftlobby.

Kaum Ambitionen zu Landkreiswechsel

Frank Wiehe folgerte in seinem Grußwort, Dobel habe wohl kaum Ambitionen, einen "Landkreiswechsel Richtung Enzkreis" anzustreben. Er berichtete vom Ausbau des landkreisweiten Glasfaser-Backbone-Netzes. Nachdem Schaack zahlreiche anwesende der 99 Neubürger mit Brot, Salz und Heimatbuch begrüßt hatte – dazu die Neugeborenen wie die friedlich schlafende Mia Paula, Tochter von Gemeinderätin Martina Naumann und Ehemann Stefan, stellte er als neue Gesichter in der Gemeinde seit 2016 Hauptamtsleiterin Sylvia Wacker und Selina Günthner als Mitarbeiterin der Kita vor.

Die beiden Pfarrer Andreas Simon und Ludwig Thon erteilten abschießend den Segen für das begonnene Jahr. Da der offizielle Teil der Veranstaltung die "geplante" Zeit sogar unterschritt, blieb im Anschluss reichlich Gelegenheit zum Austausch.