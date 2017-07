Bad Herrenalb "Die Branche schafft zukunftsfähige Arbeitsplätze"

Die vergleichsweise wenigen Zuschussmittel des Landes lösten bis zum 30-fachen an Investitionen durch Unternehmen und Kommunen aus.

Das Land gewährt den Städten für eine Gartenschau zwei Millionen für Investitionskosten. Mit weiteren Fördermittel können bis zu 50 Prozent der Kosten abgedeckt werden. Der FDP-Fraktionssprecher für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedrich Bullinger, sagte: "Der Garten- und Landschaftsbau ist einer der schönsten Wirtschaftsfaktoren, die wir im Ländle haben. Die Branche schafft zukunftsfähige Arbeitsplätze und bringt Lebensqualität in Gärten, Straßen und Parks." Bullinger lobte den Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg und die Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen für die überzeugende Gestaltung der Landesgartenschau durch ihre Mitgliedsbetriebe. "Hier haben Sie ein hervorragendes Podium, um die beeindruckende Gestaltungskunst Ihrer Garten- und Landschaftsbetriebe zur Freude der Bürger zu demonstrieren", sagte Bullinger. "Hier in Bad Herrenalb können wir in Sachen Gartenschauen eindrucksvoll dokumentieren, welche unglaubliche Kraft in diesem Förderprogramm des Landes steckt", freut sich Westenfelder. "Mit der Gartenschau hat sich die Stadt auf Jahre hinaus beste ›weiche Standortfaktoren‹ geschaffen. Die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Wirtschaftsunternehmen in Bad Herrenalb und in der Umgebung werden dies sicherlich honorieren!" Doch nicht mit allen landespolitischen Entscheidungen zeigt sich der Berufsstand der Landschaftsgärtner zufrieden. Sorgen bereitet ihnen die Konkurrenz mit Einrichtungen der öffentlichen Hand.