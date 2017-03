Ihre diamantene Konfirmation haben am Sonntag in der evangelischen Klosterkirche in Bad Herrenalb folgende Personen gefeiert: Richard Clauer, Ursula Geckle, Holger Hartig, Brigitte Kling, Hildegard Manz, Hannelore Mohr, Elfriede Schumacher, Gerhard Stern, Klaus Thoma, Heidi Wahl und Lothar Weiss. Wegen Krankheit konnte Ilka Pickel nicht dabei sein. Vor 60 Jahren, am 13. März 1957, waren sie von Pfarrer Theo Veil konfirmiert worden. Elfriede Schumacher, die das Treffen organisierte, sagte in einem Grußwort: "Pfarrer Veil war sehr streng. Die Lieder, die wir heute noch singen, mussten wir bei ihm auswendig lernen oder als Strafarbeit abschreiben." Bad Herrenalbs Stadtpfarrer Johannes Oesch überreichte sämtlichen Konfirmanden Schmuckblätter zur Erinnerung an ihren Jubeltag. Er wünschte Glück und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg. Der anschließende festliche Gottesdienst mit Feier des Abendmahls wurde vom Klosterkirchenchor musikalisch umrahmt. Foto: Glaser