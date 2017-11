Bad Herrenalb Dialog um Thema Wissenstransfer

Ettlingen/Albtal. Das sind drei wichtige Gründe, warum die Tourismusgemeinschaft Albtal Plus jährlich zum Tourismus Dialog einlädt. In diesem Jahr geht es am Dienstag, 28. November, ab 16.30 Uhr im Landgasthof König von ­Preußen in Marxzell um das Thema Wissenstransfer.

Gastgeber müssen heute auch Unternehmer sein

Ob neue EU-Pauschalreiserichtlinie oder "alte Bekannte" wie das Meldegesetz – Gastgeber sein bedeutet schon lange nicht mehr einfach nur Vermieter auf Zeit zu sein. Der Alltag von Vermietern, ob Hotelier oder Privatvermieter, Pensionswirt oder Ferienwohnungsanbieter, ist von vielen rechtlichen und finanziellen Aspekten geprägt. Hinzu kommen die immer differenzierteren Bedürfnisse und Interessen der Gäste und eine Vielzahl an Vertriebswegen. Gastgeber zu sein heißt folglich auch Unternehmer sein.