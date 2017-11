Bad Herrenalb Demnächst macht er Traktor flott

So entwickelte sich Horst Federmann zum Alleskönner. Diese Eigenschaft war auch im Rennsport gefragt. Als Rennmechaniker begleitete er seinen Chef auf dessen Formel-1-Bergrennen.

"Arbeiten tu ich immer noch gerne. Aber meine Ellenbogen und meine Knie machen sich bemerkbar. Da ist es gut, wenn jetzt das Muss weg ist", verriet Federmann unserer Zeitung. Für seinen Ruhestand hat er sich eine reizvolle Aufgabe gestellt. In seiner Garage steht ein alter Traktor zum Richten. "Er ist so alt wie ich, also 63 Jahre, und er hat auch so viele Schrullen wie ich", erzählt Federmann und lacht. Das Fahrzeug wird er wieder flott machen und für die Bewirtschaftung seiner Wiesen und Obstbäume einsetzen.

Einen Nachfolger von Horst Federmann hat sich Uwe Wolpert bereits herangezogen. Denny Schneider aus Bad Herrenalb absolvierte eine Elektrikerlehre und machte dann eine zweite Ausbildung als Kraftfahrzeug-Mechatroniker in der Autowerkstatt von Uwe Wolpert. Seit diesem Frühjahr ist Schneider ausgelernt und wurde als fest angestellter Mitarbeiter übernommen. Er ist ein Spezialist für die Elektromobilität der Zukunft.

48 Jahre arbeitete Horst Federmann im gleichen Betrieb.