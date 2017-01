Bad Herrenalb "Das Unrechtsbewusstsein fehlt"

Dobel. Der ruhende Verkehr ist seine Hauptaufgabe. So erfreulich der Besuch vieler Tagesgäste aufgrund der Schneelage für die Sonneninsel ist, sei es zugleich eine Herausforderung, bis die Menschen verinnerlicht hätten, sich an notwendige Regeln zu halten. Bei Weitem sei es nicht nur die Gebührenpflicht von drei Euro pro Tag, die per Parkschein zu entrichten sei, sondern auch das Einhalten von generellen Parkverboten an ausgeschilderten Stellen.

Verkehrsbelehrung gehört dazu

"Vergangenen Freitag, aber auch schon am Donnerstag musste ich zahlreiche Knöllchen verteilen", erzählt Kraft. Sein Name ist fast ein bisschen Programm – ein Mann wie ein Baum, der schon rein körperlich Autorität ausstrahlt. Trotzdem muss er in seiner Arbeit manches einstecken. "Der Ton ist rauer geworden. Das Unrechtsbewusstsein fehlt", konstatiert der 40-Jährige. "Da gibt es Familienväter, die beleidigen mich vor ihren Kindern, weil ich einen Strafzettel wegen Parkens im absoluten Halteverbot ausgestellt habe."