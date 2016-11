Am Freitag hatte es Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai weggeschickt, gestern bestätigte das Referat Öffentlichkeitsarbeit des Landtags von Baden-Württemberg gegenüber unserer Zeitung den Eingang bei Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Gemeint ist das Schreiben mit der Bitte: "Die Stadt Bad Herrenalb ersucht die Landesregierung von Baden-Württemberg ein Gesetz in den Landtag einzubringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird." Zur Erinnerung: 43 Stimmen gaben den Ausschlag. Beim Bürgerentscheid am 23. Oktober votierten 29,8 Prozent aller Wahlberechtigten für einen Wechsel, und 29,1 Prozent sprachen sich für den Verbleib beim Landkreis Calw aus. Wie gestern zu erfahren war, hängt es jetzt davon ab, wie sich die Fraktionen verhalten. An deren Vorsitzende wird von der Landtagspräsidentin das Schreiben aus Bad Herrenalb weitergeleitet. Wobei die Fraktionen bereits im Vorfeld befragt wurden und verhalten auf den Wechselwunsch reagierten (wir berichteten). Foto: Kugel