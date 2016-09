Bad Herrenalb Das Landratsamt kommt bald zum Bürger

Landkreis Calw/Bad Herrenalb. Thomas Blenke, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Calw, freute sich gestern, das Pilotprojekt "Digitales Landratsamt" vorstellen zu dürfen. Schließlich ist es seine Idee. "Das liegt mir sehr am Herzen", so der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Im grün-schwarzen Koalitionsvertrag sei das Thema Digitalisierung ein Schwerpunkt. Und Thomas Strobl, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration, halte das Projekt für eine sehr sinnvolle Sache. Im persönlichen Gespräch habe er sich dafür bedankt. Blenke schmunzelte: "Ich habe gar keine Überzeugungsarbeit leisten müssen."

Abläufe vereinfachen und modernisieren

Schon seit Jahren mache er sich Gedanken, wie man in Bad Herrenalb mit Blick auf die weiten Entfernungen besser Servicedienstleistungen anbieten könne. Somit sei es keine Reaktion auf den anstehenden Bürgerentscheid in Sachen Wechsel der Stadt in den Kreis Karlsruhe.