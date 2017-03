Einsicht zeigen ist gar nicht so einfach. Doch gibt es durchaus Menschen, die sich gerne eines Besseren belehren lassen. Wer in Bad Herrenalb erst einmal skeptisch oder gar ablehnend den Gartenschauplänen gegenüberstand, hat jetzt die Chance, umzuschwenken. Freilich aber nur, wenn er mittlerweile hinter dem Großprojekt in der Siebentälerstadt steht. Ab sofort können Patenschaften übernommen werden. Die Spender werden mit einem kleinen Schild an ihrem "Patenkind" verewigt und erhalten eine Urkunde. So kann man also aller Welt kundtun, dass man hinter der Gartenschau 2017 steht. Für eine Sitzbank oder Liege müssen die Paten 250 Euro zahlen, bei den verschiedenen Bäumen werden je nach Art 250 oder 350 Euro verlangt. Wer seine Unterstützung nicht an die große Glocke hängen will, kann sich ja unter einem Pseudonym verewigen.