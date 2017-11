Bad Herrenalb Burlesque-Show in Siebentäler Therme

Deutsche Texte mit Witz und Charme

Musikalische Untermalung gibt es direkt vom Beckenrand von "Musik For The Kitchen". Sie sind Vagabunden, die für Konzerte durchs Land ziehen und ihre zumeist deutschen Texte mit Witz, Charme und Intelligenz würzen. Sie erzählen Geschichten von der Liebe, dem Leben und dem ganzen Rest. Wenn Burlesque die kultivierte Schwester des Striptease ist, ist Coco Clownesse die verdorbene Tochter kultivierter Komik. Die Besucher werden Zeuge einer ganz neuen Art des "Entblätterns", denn nicht die Nacktheit wird zelebriert, sondern das Ausziehen an sich. In ihren clownesken Acts geschieht dies zufällig, unfreiwillig, übereifrig, überraschend, nicht immer charmant, aber jedes Mal schreiend komisch und sehr verführerisch.

Prickelnde Unterhaltung genießen