Bad Herrenalb Bürgerentscheid zum Landkreis-Wechsel: Landratsamt prüft Befangenheit

Tief gespalten

Zu Beginn seiner Ausführungen bemerkte der Stadtrat: Es gebe nicht nur eine hauchdünne Mehrheit für den Antrag zum Wechsel in den Landkreis Karlsruhe – der Bürgerentscheid "hat auch unsere Bevölkerung tief gespalten".

In den Ortsteilen Rotensol und Neusatz habe sich eine ganz klare Mehrheit der Bürger gegen Karlsruhe ausgesprochen. Die steten Bemühungen, das Wir-Gefühl in der Stadt mit seinen Ortsteilen zu stärken und zu fördern, sei dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. "Das ist sehr schade", betonte Merkle. "In den Ortsteilen Neusatz und Rotensol entstanden und entstehen immer noch Gedanken und auch der Wunsch, sich von der Gemeinde Bad Herrenalb abzuspalten".

Weiter sagte Merkle: "Wenn wir Volkes Stimme nicht ignorieren wollen, so sollten wir nun alle – Bürgermeister, Gemeinderat und alle Bürgerinnen und Bürger – uns diesem Problem annehmen und nicht wieder dem Alltag verfallen." Von wieder zur Ruhe einkehren dürfe zum jetzigen Stand keine Rede sein.

Gelebte Demokratie

Reinhard Domke (BF-BHA) zeigte kein Verständnis und verwies auf echt gelebte Demokratie. Michael Theis (GL) meinte wiederum, es sei richtig, das Ganze bei Misstrauen prüfen zu lassen. Ihn selbst habe das Verhalten eines BI-Wahlhelfers verwundert, doch habe man ihm mitgeteilt, dass alles in Ordnung sei.

Bürgermeister Norbert Mai sagte, außerhalb hätten die Leute das Gefühl, es gebe tiefe Gräben und die Bad Herrenalber würden sich die Köpfe einschlagen. Dem sei aber nicht so. Jetzt sei das Land am Zug.

Für Transparenz

Wie gestern Hauptamtsleiter Johannes Kopp auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, seien von der BI "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" Martin Knirsch und Gerhard Wetzel als Wahlhelfer im Einsatz gewesen. Die Stadtverwaltung habe bewusst Transparenz gewährleisten wollen. Mit Blick auf Befangenheit sei Wetzel als Mitglied der BI außen vor, bei Knirsch als Vertrauensperson stehe nun ein Fragezeichen.

Vonseiten des Landratsamts als zuständige Rechtsaufsicht war zu erfahren, dass die Kommunalaufsicht eine mögliche Befangenheit der Vertrauensperson eingehend prüfe. Und zwar in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. Wie lange dies genau dauert, konnte man gestern noch nicht sagen.