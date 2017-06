Bad Herrenalb (mak). In seiner jüngsten Sitzung votierte der Bad Herrenalber Gemeinderat für die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (wir berichteten). Es gab eine Enthaltung und eine Gegenstimme. Wie Bürgermeister Norbert Mai informierte, schließt das Notariat Ende des Jahres seine Türen. Für die Bürger gebe es allerdings ab Januar 2018 14-tägig einen Amtstag, stellte er freudig fest. So brauche man zum Beispiel beim Beurkunden eines Testaments nicht die Stadt verlassen. Die "Stadtentwicklung 2030" wurde in der Sitzung am Mittwochabend auch angesprochen. Genauer: die Bürgerbeteiligung. Sozusagen als Neustart soll zu einer weiteren Versammlung eingeladen werden. Die Fraktionen wollen jetzt zusammensitzen und einen Abend planen. Wenn’s irgendwie geht, soll dieser noch im Juli über die Bühne gehen. Da Bürgermeister Mais Terminkalender voll ist – er hatte eine Veranstaltung im September vorgesehen –, könnte einer seiner Stellvertreter die Moderation übernehmen. Zugestimmt wurde der Benutzungsrichtlinie für die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung. Hierbei handelte es sich um eine Formalie.