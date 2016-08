Bad Herrenalb Blumenschmuck-Ideen sind keine Grenzen gesetzt

Bad Herrenalb. Die Gartenschau Bad Herrenalb 2017 gratuliert und freut sich: Die Floristen Sarah Hasenhündl aus Bad Herrenalb hat den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft der Floristen in Berlin errungen. Die in Ettlingen tätige und in Hohenheim ausgebildete Floristmeisterin überzeugte mit ihren floralen Arbeiten insbesondere in den Kategorien Körperschmuck sowie Raumschmuck.