Bad Herrenalb Bilder und Gedichte über die Galaxie

Bad Herrenalb. Dass sie sich damit auch künstlerisch ideal ergänzen, bewiesen Ellen und Stefan Hahne am Samstag bei der Eröffnung ihrer Ausstellung "Himmelsklänge Erdgesänge" in der alten Grundschule. "Ich wünsche Ihnen galaktische Begegnungen und angeregte Gespräche zwischen Himmel und Erde", machte Künstlertreff-Organisatorin Doria Hauser die etwa 30 Vernissage-Gäste neugierig auf "die Verbindung seiner Fotos von der Privatsternwarte mit ihrer Lyrik und ihren Fotos zu fantasievollen Collagen."

Stefan Hahne beeindruckte die Gäste mit großem Faktenwissen wie der "Reisegeschwindigkeit der Erde" von 200 Kilometer pro Sekunde, dem Abstand der Erde von 150 Millionen Kilometern zur Sonne und Aussagen wie jenen, dass jedes Atom unseres Körpers einst im Innern eines Sternes fusioniert wurde – geliehen nur aus der Natur. Gemeint ist damit die Urknalltheorie. Seine Aufnahmen zeigen Entstehen und Vergehen von Sternen in einem Universum, das 30 Milliarden Jahre alt ist. "Ich habe dabei den künstlerischen Anspruch, eine gewisse Wirkung zu erzielen. Also arbeite ich die Schönheiten heraus." Vom Helixnebel, einer Sonnenfinsternis oder der Sombrerogalaxie. Welche technischen Finessen für die Aufnahmen erforderlich sind, verriet er ausführlich im Einzelgespräch. "Ich durfte einmal eine Nacht mit am Teleskop auf dem Balkon in Bernbach verbringen", erzählte Gast Horst F. Becker, "Bilder wie Technik waren beeindruckend und faszinierend zugleich."

Immer ein Fotomotiv