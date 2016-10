Bad Herrenalb Bieterprozess wird gestartet

Dabei können Übernahme-Interessenten Informationen anfordern, um dann ein Angebot abzugeben. Entscheidend sei aber nicht der Kaufpreis, der geboten werde. "Wir suchen uns den Käufer aus, der das beste Konzept für die Fortführung der Kliniken bietet", so Sanladerer.

Die Ruland-Kliniken würden seit April im Rahmen eines eigenverwalteten Verfahrens saniert. Im Rahmen der Sanierung würden gemeinsam mit den Mitarbeitern alle Prozesse auf den Prüfstand gestellt und optimiert. In nahezu allen Bereichen hätten bereits entscheidende Fortschritte erzielt werden können.

700 Mitarbeiter

Die Acura-Ruland-Kliniken umfassen drei Fachkliniken für Rehabilitation in Baden-Württemberg. Die Waldklinik Dobel, die Fachklinik Waldbronn und die Fachklinik Falkenburg in Bad Herrenalb bieten Rehabilitation und Anschlussheilbehandlungen für ein breites medizinisches Spektrum in der Orthopädie, Neurologie, Kardiologie, Angiologie und Onkologie an. Die drei Kliniken beschäftigen 700 Mitarbeiter. Mit insgesamt rund 800 Betten nehmen die Kliniken eine führende Stellung in der medizinischen Versorgung ein.