Bad Herrenalb Best Western wird zum "Parkhotel Luise"

Neue Eigentümerin ist Birgit Scherer. Sie verfügt über große Erfahrungen in der Immobilienbranche und hat durch eine umfassende Renovierung mit Investitionen in siebenstelliger Höhe den in den 1980er-Jahren erbauten Hotelkomplex ins 21. Jahrhundert katapultiert.

Wer heute das Hotel betritt, staunt über die neue Einrichtung mit modern-glamourösen Designelementen. Die extravagante Inneneinrichtung trägt die Handschrift von Birgit Scherer, Chefin des Hauses. "Ich kaufe auf Messen in Paris, Belgien und anderswo Einrichtungsstücke, die mir gefallen und finde dann dafür einen Platz im Haus", erklärte Birgit Scherer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Ergebnis dieses intuitiven Vorgehens ist ein Stilmix, bei dem ein Hirschgeweih neben Sesseln mit Bezugsstoff aus Zebramuster hängt. Hinter dem Empfangstresen aus grob gehauenen Balken eines alten Fachwerks steht eine filigran geschnitzte Scheintür aus Thailand. "Es scheint, als ob jedes Möbel, jedes Detail, jedes Dekostück eine eigene Geschichte zu erzählen vermag", beschreibt ein neu aufgelegter Hotelprospekt.