Bad Herrenalb Best Western Hotelwird saniert

Marktchancen positiv eingeschätzt

Dann die gute Nachricht für die knapp 50 Beschäftigten. Zum 1. Dezember wurde das Unternehmen an einen Investor verkauft. Den Namen des Geldgebers verriet Hoteldirektorin Kunze aber noch nicht. In den nächsten drei Monaten will der neue Eigentümer einiges in die Anlage investieren.

Zur Gartenschau soll das Hotel im neuen Glanz erstrahlen. Diese dauert vom 13. Mai bis 10. September. In dieser Zeit würden alle Hotels ein gutes Geschäft machen, ist Kunze überzeugt. Besonders hilfreich sei es dann, wenn man mit einem Haus auf den Markt komme, das renoviert worden sei, sagte die Direktorin. Auch während der Schließung des Hotels können Zimmer gebucht werden.