Bad Herrenalb Beim Pfingsttreffen Impulse fürs Leben bekommen

Der Theologe und Buchautor Pierre Stutz war einer der zahlreichen Referenten beim Pfingsttreffen. In seinem Vortrag "Geh hinein in deine Kraft – Spirituelle Menschen lassen sich nicht verbiegen" gab er seinen rund 250 Zuhörern in der evangelischen Klosterkirche sieben Ermunterungen auf den Lebensweg. "Sammle dich!" war einer seiner Ratschläge. Stutz entdeckte für sich eine besondere Form der Meditation.

"Wenn mich eine Filmszene anrührt, schaue ich sie immer wieder an", sagte der Kinoliebhaber. Das sei für ihn ein Weg, um zum Ort seiner inneren Ruhe zu gelangen. "Gottes Geist weht, wo sie (sic!) will!", rief er denen zu, die diesen Weg vielleicht belächelten. In seinem weiteren Vortrag spielte er fünf kleine Filmsequenzen ein, um folgende Lebensthemen zu untermauern: "Du bist mehr als deine Verletzungen. Erwache zum Träumen. Entdecke die Kraft des Humors. Wähle das ganze Leben. Du darfst scheitern. Sag ja zu deinem Weg."

Wie eine Segensgeste wirkte eine Szene aus dem Film "Vincent will Meer" am Schluss seines Vortrags. Pierre Stutz: "Wir sind mehr als unsere Krankheiten, deshalb fahren wir ans Meer."