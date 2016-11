Bad Herrenalb Bei Ortsteilen ist Erfassung erledigt

In beitragsrechtlich relevanten Fällen, so Koch, werde sie grundsätzlich eine Empfehlung aussprechen. Klar sei, dass keinesfalls alle momentan als "nicht endgültig hergestellt" gekennzeichneten öffentlichen Straßen in den nächsten Jahren ausgebaut werden könnten. So lange es keine Bautätigkeit gebe, passiere auch abrechnungstechnisch nichts.

Vorgeschriebener Umfang

Bürgermeister Norbert Mai legte Wert auf die Aussage, dass Erschließungsbeiträge nicht an die Stadt flössen, dass diese sich vielmehr im gesetz-lich vorgeschriebenen Umfang selbst an der Baumaßnahme beteiligen müsste.

Enttäuscht zeigten sich die Neusatz-Rotensoler Stadträte Markus Merkle und Karl-Heinz Pfeiffer (beide FW) darüber, dass Auskünfte von vor Jahren zur Definition "historischer Straßen" sowie zu deren Sanierung zu Lasten der Gemeinde teilweise nun hinfällig geworden seien. Christian Romoser (CDU) gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die jetzt vorgelegten Daten rechtlich bindend werden und Rechtssicherheit für alle Seiten schafften.