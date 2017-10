Bad Herrenalb Bauhof ist für alle Fälle gewappnet

Die "große" Wintervorbereitung der Fahrzeuge selbst mit Unterbodenkonservierung folgt in den nächsten Wochen. Am Donnerstag kommt außerdem die große Salzlieferung von rund 27 Tonnen.

Lift installieren

"Die passen gerade so in unser Silo. In der vergangenen Wintersaison haben wir relativ wenig gebraucht", sagt Schaible. Und dann gehe es weiter mit den Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit: Es wird der kleine Lift am Wasserturmhang installiert, im Laufe des November werden die Leitstecken entlang der Feldwege aufgebaut, die Winterbeschilderung angebracht und in der letzten Novemberwoche schließlich die Weihnachtsdekoration.

Egal welcher Wetterfachmann nun fürs Wochenende mit seinen Prognosen recht hat: Schaible wird am Samstagmorgen schon aufgestanden sein und einen Blick nach draußen geworfen haben: Im Ernstfall heißt es dann raus und streuen oder räumen.