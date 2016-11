Bad Herrenalb Bahnhof-Umbau: Diskussion reißt nicht ab

Ganz im Gegenteil, es ist einfach eine sehr schwache Leistung von allen Beteiligten an diesem Projekt." Dieser lange Kommentar zeigt ganz deutlich, wie tief man sich mit der Materie beschäftigt und wie wenig man die (AVG) und ihre Stellungnahme nachvollziehen kann. In diese Kerbe schlägt auch Oliver B., der schreibt: "Viel interessanter noch dürften die widersprüchlichen Aussagen zwischen Stadt und AVG sein. Wieder einmal muss man sich fragen: Was haben Verantwortliche im Vorfeld gewusst und was nicht? Man gewinnt den Eindruck, dass fast alles, was in dieser Stadt politisch angepackt wird, zu einem Trauerspiel gerät. Abgesehen davon ist in meinen Augen der Umbau des Bahnhofs ohnehin eine Lachnummer: War man früher bei Regenwetter durch das Satteldach geschützt, so wird man heute durch die ›luftigere‹ Ausführung selbst noch unter dem Dach nass. Das ist doch mal eine Verbesserung für die Kunden, die in jedem Jahr immer höhere Preise zahlen müssen."

"Krönung des Desasters"

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Stellungnahme bietet Dietmar B. So zitiert er: "Aufgrund der heute geltenden Rechtsvorschriften durch den gesamthaften Umbau verliert man den Bestandsschutz – ist diese Nutzung so nicht mehr möglich. Deswegen müsste man parallel zum Gleis mit Abstand von 2,50 Meter einen neuen Zugangsweg bauen". Hier weist AVG-Abteilungsleiter Heiko Ziegler auf die Vorschriften hin. Die gleiche Stellungnahme paar Sätze weiter: "In Anbetracht der alternativen Wegeführung über den Park-and-Ride-Platz und der für den Neubau erforderlichen Kosten, hat sich die AVG für den Rückbau stark gemacht".

Was nun? Rechtsvorschriften oder Kosten? Verwickelt sich die AVG in Widersprüche und das in derselben Stellungnahme? "Die jetzt so ausgeführte Lösung erhöht somit deutlich die Sicherheit der Kunden und die Umwegbeziehung ist unter anderem vertretbar", heißt es abschließend von der AVG. Dazu schreibt Dietmar B.: "Das nennen wir als Kunden die Krönung des Desasters". Außerdem hat er besonders zur erhöhten Sicherheit Anmerkungen: "Die sehr schmale Einfahrt zu den Parkplätzen ist nur drei Meter breit, somit ist nicht genug Platz für zwei sich begegnende Autos. Ein Gehweg für Fußgänger existiert nicht. Fußgänger, die Richtung Schweizer Wiese gehen müssen, sind ab sofort durch die AVG gezwungen, erst über die Gleise, dann über den Parkplatz zu gehen. In dunklen Zeiten ist der Parkplatz sehr schlecht beleuchtet.

Die Gefahr durch die rückwärts rausfahrenden Autos zu ist enorm gestiegen. Kommt ein Fußgänger durch den Nadelöhr-Ausgang durch, landet er direkt vor dem Gleis! Wo ist hier das vorgeschriebene Gitter? Fehlt. Sonst gebe es nicht die Ein- und Ausfahrt zu den Parkplätzen. Ist dieser Gleisübergang mit durch AVG erzeugter höherer Kundenfrequenz weniger gefährlich? Die Antwort ist uns die AVG und der Bürgermeister schuldig. Die Gründe sind eindeutig in der Stellungnahme beschrieben: 'Für den Neubau erforderliche Kosten'." Abschließend meint er, dass es keine Vorschriften gäbe, die einen dazu zwingen würden, Wege zu entfernen, die es sowohl Fußgängern als auch Autofahrern deutlich schwerer als bisher machen würden. Als Grund nennt er, dass wir keine Bananenrepublik sind.