Bad Herrenalb Bad Herrenalb präsentiert sich in Karlsruhe

Bad Herrenalb. Die Stadt Bad Herrenalb macht auf der Endverbrauchermesse offerta in Karlsruhe vom 29. Oktober bis 6. November Lust auf die Gartenschau 2017. Am Stand B 33 in Halle 1 heißt das Team neun Tage lang Garten- und Freizeitfreunde willkommen, beantwortet Fragen und verteilt Flyer sowie Gartenschaumagazine. Ganz nach dem Motto "Eintrittskarte ins Sommerglück" können offerta-Besucher direkt vor Ort die Dauer- und Tageskarte zur Gartenschau 2017 für sich selbst oder als Geschenkgutschein für andere erwerben.