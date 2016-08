Bad Herrenalb Aus Parkplätzen wird Grünfläche

Die künftige Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über das Klötzgässle. Nutzbar sind die neuen Parkplätze vermutlich wieder im Oktober 2016. Während der Realisierung der Gartenschau 2017 werden auf einem Teil des Parkplatzbereiches temporäre Rettungs- und Sanitäranlagen eingerichtet sein.

Bei der Neugestaltung des P3 wird die vorhandene Topografie leicht überarbeitet: Der Rückraum wird in Richtung Waldhang durch eine Böschung abgegrenzt.

Im vorderen, neuen Grünbereich werden 20 Bäume, davon drei Großbäume, gepflanzt. Es entsteht ein offener Grünbereich, der den Kurpark stärker mit der Schweizer Wiese verbindet und einen neuen Haupteingang in den Kurpark schafft, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Dabei wird auch die Alb in den neuen Parkbereich integriert. Eine abgeflachte Wiesenböschung mit Sitzmöglichkeiten am Ufer ermöglicht das Verweilen am Wasser.

Die Arbeiten im Bereich P3 sind vermutlich im November 2016 abgeschlossen. Witterungsbedingte Änderungen sind möglich. Die Baufirma Reif setzt die Arbeiten um. Sie hatte nach einer Ausschreibung den Zuschlag bekommen.

Das Land Baden-Württemberg fördert die Maßnahme durch das Programm "Natur in Stadt und Land".