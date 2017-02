Der TSV Dennach hat am Samstag zum 21. Mal zum Kinderfaschingsumzug in den Neuenbürger Höhenstadtteil eingeladen. Bei schönem Wetter kamen viele Besucher. Unter das närrische Volk mischten sich auch einige Gruppen aus Bad Herrenalb. So waren die Rotensoler Fuchshexen dabei. Auch Sprösslinge der Trachtengruppe Bad Herrenalb sowie des Skivereins Neusatz-Rotensol nahmen verkleidet am Umzug durch Dennach teil. Fotos: Kugel