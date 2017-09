Bad Herrenalb Arbeitskreis-Sprecher geben Informationen

Schon im Vorfeld hatte Wolfram Müller sich bereit erklärt, das Amt des Schriftführers zu übernehmen. Zum Vorsitzenden wurde auf Vorschlag von Michael Theis Reinhold Rau gewählt, seine Stellvertreterin ist Sigrid Fiebig. Als Kassenwart stellte sich Dieter Emmelheinz zur Verfügung. Vertreterin der Stadt ist Christa Sagawe. Alle Kandidaten wurden per Akklamation gewählt.

Mitstreiter gesucht

Zum Vorstand gehören außerdem die Sprecher der Arbeitskreise, die sich künftig um die bleibenden Projekte der Gartenschau kümmern werden wie beispielsweise Klostergarten, Dahliengarten, Treffpunkt Kirche, Fantasiegarten und Pumptrack.

Es können auch noch weitere Arbeitskreise hinzukommen und so regte Lucie Moormann die Gründung des "Tag der offenen Gartentür" an. Für alle Arbeitskreise werden weitere Akteure gesucht.

"Die Interessengemeinschaft ist gegründet", stellte der frischgebackene Vorsitzende Rau fest. Er regte an, schon bald ein Vorstandstreffen einzuberufen, um Projekte und Aktionen zu besprechen. Informationen über die IG Gartenschau sollen zunächst auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden, später könnte auch eine eigene Homepage eingerichtet werden.

Das nächste Treffen der IG findet voraussichtlich am 20. November statt.

Seit Montagabend gibt es in Bad Herrenalb die Interessengemeinschaft (IG) Gartenschau. Am 10. September war der letzte Tag der Großveranstaltung, jetzt soll es mit Schwung weitergehen. Richtig so! Nach lethargischen Jahren herrscht dank der 121 Tage "Blütentraum und Schwarzwaldflair" wieder Aufbruchstimmung. Die IG werde von der Stadt und Bürgern gemeinsam getragen, da könne nur Gutes dabei herauskommen, stellte Bürgermeister Norbert Mai fest. Das stimmt, wenn alle an einem Strang ziehen. Reinhold Rau hat maßgeblich zum Erfolg der Gartenschau beigetragen. Der Dezernatsleiter vom Landratsamt Calw, der in Bad Herrenalb lebt, unterstützte die Stadt tatkräftig und zeigte, wo’s langgehen muss. Ihn zum IG-Vorsitzenden zu wählen macht Sinn. Schließlich hatte er von Anfang an einen guten Draht zu allen Beteiligten.