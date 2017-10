Bad Herrenalb Angetan von vierbeinigen "Mädels"

Der "Walk in the forest" – von Langenalb bis Neusatz – war für Murtagh eine ganz eigene Möglichkeit, den Schwarzwald kennenzulernen.

Mangelnde Disziplin festgestellt

Den Treibern, allen voran Landwirt Heiko Duss, zollte er großen Respekt: Er hätte nicht gedacht, dass auch in Deutschland die Leute Spaß an dieser "hard work" hätten. Besonders angetan hatten es ihm aber die Kühe: Das rotbraune Fell der vierbeinigen "Mädels" von Limousin-Bulle Gerti erinnerte ihn an die rothaarigen irischen (zweibeinigen) Mädels.

Nur mit der mangelnden Disziplin der ausbüxenden Kühe auf dem Trieb war er nicht einverstanden: "Those are real crazy german cows", stellte er in breitem irischen Dialekt fest.