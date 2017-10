Bad Herrenalb Als nächster Schritt stehen Planung und Finanzierung an

Zur Erinnerung: Der Zwischenbericht zur "Stadtentwicklung 2030", vorgetragen von Susanne Häsler von der Kommunalentwicklung GmbH (KE), wurde vom Gremium Ende April kritisch betrachtet.

Drei Arbeitsgruppen

Häsler präsentierte einen Ist­stand der bisherigen Schritte, detailliert untergliedert in die Ergebnisse der Veranstaltungen in den Ortsteilen sowie der drei Arbeitsgruppen in der Kernstadt. Hatte die Bürgerbeteiligung in Bernbach bei 26 sowie in Neusatz-Rotensol bei 32 Personen gelegen, zählte man in Herrenalb selbst gerade einmal 31 Interessierte.

Verteilt wurden sie auf die Arbeitsgruppen "Miteinander leben – Naturschutz und Freiraumentwicklung", "Stadtbild und Stadtgestaltung" sowie "Gesundheit und Tourismus – Mobilität". Zu allen drei Themen sammelte man Punkte und deren Stärken sowie Schwächen – Ziele und Maßnahmen wurden ausgearbeitet. Letzteres ebenso für die in den Ortsteilen zusammengetragenen Themen.

Es seien aus ihrer Erfahrung typische Themen dabei, so Häsler, wie der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) – aber auch ortsspezifische. Die Anliegen der Teilorte seien konkreter gewesen als in der Kernstadt mit einem weniger homogenem Publikum.

In der Stadt selbst wünscht man sich unter anderem neben einem neuen Minigolfplatz Strukturen für eine offene Seniorenarbeit, die Weiterentwicklung als Wohn- und Tourismusstandort oder die Verbesserung des gastronomischen Angebots.

In Bernbach steht eine Mehrzweckhalle – gerne auch für die ganze Stadt – oben auf der Prioritätenliste. In den Bergorten Neusatz und Rotensol ist die Sicherung der Infrastruktur wichtig – konkret die Mobilfunkver­- sorgung.