Bad Herrenalb Als Hobby Honig selber ernten

Insgesamt sind drei Theorieabende und über das Jahr verteilte sechs Praxistermine vorgesehen. Die Teilnahme an den Theorieabenden ist kostenlos. Wer aktives Mitglied des Vereins wird, bekommt nach Abschluss des Kurses ein junges Bienenvolk kostenlos vom Verein zur Verfügung gestellt, sodass man eventuell bereits 2017 seinen eigenen Honig ernten kann. Erfahrene Imker werden die "Neuen" beim Einstieg in die Imkerei begleiten. Imkern ist ein Hobby für Jung und Alt, das Erlernen ist an keine Altersgruppe gebunden. Beim Stammtisch, grundsätzlich jeden dritten Sonntag im Monat ab 9.30 Uhr im Lehrbienenstand an der Bachhälde, wird über das Vereinsleben und die Bienenhaltung informiert. Und wie findet man den Stand? Am Bad Herrenalber Ortseingang von Ettlingen kommend den Kreisverkehr nach der Abfahrt Rotensol/Neusatz verlassen und rechts auf dem Waldweg den Hang hinauf den Hinweisschildern folgen. Parkplätze sind direkt am Lehrbienenstand vorhanden.

Kontaktaufnahme wegen des Imkerkurses: Hans-Friedrich Scheeder (Kursleitung), Telefon 07083/31 50; E-Mail: scheeder@scheeder.net; Helmut Saller, Telefon 07083/77 43; Regina und Roland Ebner, Telefon 07083/59 95 E-Mail: regina.ebner@onkel-jue.de; Marcel Reichert, Telefon 07248/58 68.