Bad Herrenalb Abstimmung zum Landkreis-Wechsel jährt sich

Bald jährt sich ein Schreiben von Bad Herrenalbs Bürgermeister Norbert Mai an Landtagspräsidentin Muhterem Aras. Am 4. November 2016 wurde ihr mitgeteilt: "Die Stadt Bad Herrenalb ersucht die Landesregierung von Baden-Württemberg ein Gesetz in den Landtag einzubringen, nach der die Stadt Bad Herrenalb aus dem Landkreis Calw aus- und in den Landkreis Karlsruhe eingegliedert wird".

Von Württemberg nach Baden? Beim Bürgerentscheid Ende Oktober des vorigen Jahres votierten 29,8 Prozent aller Wahlberechtigten für einen Wechsel. Für den Verbleib beim Kreis Calw sprachen sich 29,1 Prozent aus. Lediglich 43 Stimmen gaben den Ausschlag.

Gleich nach Ende der Gartenschau verfasste die Bürgerinitiative (BI) "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" einen offenen Brief (wir berichteten). Nach der parlamentarischen Sommerpause und der Großveranstaltung vom 13. Mai bis 10. September in der Siebentälerstadt gelte es aus Sicht der BI die zur Umkreisung erforderlichen Schritte in Angriff zu nehmen. Dem Gehörtwerden müsse mit Blick auf die Glaubwürdigkeit der Politik ein Erhörtwerden folgen.