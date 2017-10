Bad Herrenalb 40 Jugendliche proben den Ernstfall

Alle Hände voll zu tun hatte Steffen Ochner als Einsatzleiter, sobald die fünf Löschfahrzeuge und mehrere Mannschaftstransportwagen im Drei-Minuten-Takt mit Martinshorn angebraust kamen. "Wir haben die Zuständigkeiten nach den Kenntnissen und technischen Ausstattungen der einzelnen Wehren aufgeteilt", erläuterte Moser. So machten sich die Neusatz-Rotensoler gemeinsam mit den Bernbachern zunächst an die "Personenrettung im verunfallten Pkw", die Stadtabteilung kümmerte sich zeitnah um die Brandbekämpfung der "in Brand geratenen" Tonnen. Wasser gab es ausnahmsweise nur aus den Tanks der Einsatzfahrzeuge, da eine Versorgung für den Echtfall nur von der Straße her möglich gewesen wäre.