Bad Herrenalb 35 Aussteller wollen Herrenalb verzaubern

Bad Herrenalb. Bunte Buden und Musik sorgen für ein tolles Ambiente. Mehr als 35 Aussteller rund um die historische Klosterruine präsentieren ihr weihnachtliches Angebot: Holzspielsachen, feine selbstgemachte Gelees, Keramik und Schmuck, Bauern- und Ziegelmalerei. Die kulinarischen Köstlichkeiten dürfen auch nicht fehlen.

Der Duft von Herrenalber Klostersuppe, herzhaften Steaks, feinen Würstchen mit Kraut, Langos, Waffeln, Crêpes und vielem mehr zieht durch die Straßen und macht Appetit.

Für Kinder gibt es neben der Kindereisenbahn einen Himmelsbriefkasten. Dort können Kinder ihre Wünsche an das Christkind einwerfen. Die schönsten Briefe und Bilder belohnt dieses mit einem kleinen Geschenk. Auch der Nikolaus kommt am Sonntag gegen 15.30 Uhr persönlich vorbei. Für staunende Kinderaugen sorgen zudem die wolligen Alpakas in ihrem Gehege. Fröhlich, süß und lecker geht es für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren im Jugendraum im Gartenschauhaus her, wenn es am Samstag von 11 bis 14 Uhr ans Weihnachtsplätzchen backen geht.