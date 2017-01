Bad Herrenalb 1,25 Millionen an Reserven

Inventar erworben

Wie Zenker unter anderem ausführte, ist der Grundausbau bei der Schweizer Wiese weitestgehend fertiggestellt. Der Einbau der Spielgeräte beginnt voraussichtlich im Februar/März.

Die Pflanzungen und der Einbau der Deckschicht erfolgen im März. Für den Klosterbereich ist momentan die Angebotsanfrage im Gange. Mit Blick auf die temporäre Möblierung wurde bereits zahlreiches Inventar von Mühlacker und Öhringen erworben. Der Aufbau der Pavillons und Kassen ist übrigens für Ende März geplant. Zelt und Container sind Mitte April an der Reihe. Bürgermeister Norbert Mai freute sich in der Sitzung, bekannt geben zu dürfen, dass es genehmigt worden sei, an den Autobahnen A5 und A8 etwa 14 Tage vor der Großveranstaltung Gartenschau-Schilder anzubringen.