Bad-Dürrheim Zweiter Anlauf soll klappen

Bad Dürrheim. Beschlossen wurde dies am vergangenen Wochenende mehrheitlich von den Teilnehmern an der Jahreshauptversammlung. Drei Mitglieder stimmten dagegen, zwölf enthielten sich. Die Zunft unternimmt damit den zweiten Anlauf zur Aufnahme in die SNV, da ihr 1980 gestellter erster Antrag seinerzeit abgelehnt wurde. Diesmal sollen die Chancen um die Zugehörigkeit zu erlangen jedoch weit besser stehen, war von Daniela Schwarz zu hören, die neu zur Schriftführerin gewählt wurde.

Der Versammlung legte sie die Vorteile der Mitgliedschaft mit Ersparnissen bei den Gema-Gebühren, dem Erfahrungsaustausch mit den 50 SNV-Vereinen und Unterstützung bei der Jugendarbeit dar. An Pflichten zählte sie Beteiligung an den alle drei Jahre stadtfindenden Narrentreffen und die Anwesenheit an drei Konventen im Jahr auf. Als ein noch zu lösendes Problem nannte sie die Namensgebung der Muselgeister, einer Untergruppe der Urviecher, da es in den Statuten der Vereinigung einen Paragraphen gibt, der eine Geister-Bezeichnung verbietet. Schwarz äußerte sich zuversichtlich, dass man einen Weg zur Problemlösung finden werde.

Der die Versammlung leitende stellvertretende Vorsitzende Michael Gäng gab bekannt, dass man zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2019 die Ausrichtung eines zweitägigen Narrentreffens plant. Zeitlich näher möchte der Verein versuchen, einen Lastenaufzug installiert zu bekommen, wozu Kontakt mit der Stadtverwaltung als Besitzer des Gebäudes aufgenommen werden soll, in dessen Dachgeschoss sich das Vereinsheim seit sieben Jahren befindet. Die Schlepperei der Getränkekisten gehe ins Kreuz, begründete Gäng das Ansinnen. Ein dickes Lob erhielt Stefan Sulzmann, der als Vereinswirt die Räumlichkeiten bestens in Schuss hält.