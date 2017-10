Bad-Dürrheim Zweifel an der Notwendigkeit des Komplexes

Am Tag nach der Verteilung des AfD-Flyers hat die IG in einem offenen Brief an Bürgermeister Klumpp klargestellt, dass der Flyer und dessen Inhalt nicht mit der IG abgestimmt und auch nicht von ihr veranlasst wurden. Entgegen der Darstellung der Fraktionen der CDU, FDP und SPD nimmt die IG nicht für sich in Anspruch, für die Mehrheit der Bürger zu sprechen. Doch: "Die Kritik nicht genügend Gehör zu finden, halten wir weiterhin für berechtigt."

Bürgerversammlung

Die Mehrheit des Gemeinderats sei bisher nicht bereit, vor der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens über die künftige bauliche Gestaltung des Irma-Areals und der Friedrichstraße im Rahmen einer Bürgerversammlung mit allen Bürgern das Gespräch zu suchen. Im Hinblick auf die zentrale Lage der Irma und den maßgeblichen Einfluss auf das städtebauliche Konzept sei der Einbezug aller Bürger jedoch notwendig. "Die IG ist auch weiterhin der Ansicht, dass die Grundzüge der Planung, also die Anzahl der Baukörper und deren Gestaltung bereits mit dem Investor und seinem Architekten abgesprochen ist. Wie bereits für die früheren Entwürfe zur Bebauung des Irma-Geländes geschehen", schreibt die IG. Der Gemeinderat wird am 19. Oktober dem Vorentwurf des Architekturbüros vom 28. zustimmen, schickt die IG der Sitzung nun voraus. "Hierdurch kommt zum Ausdruck, dass der Gemeinderat mit der nunmehr modifizierten Bebauung einverstanden ist". Ohne diese Festlegung würde ein Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan keinen Sinn machen.