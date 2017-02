Bad Dürrheim Zwei Verletzte bei Unfall am Autobahndreieck

Gegen 16.30 Uhr waren ein Lkw-Sattelzug und hinter diesem ein Mitsubishi Colt in Richtung Singen unterwegs. Beim Autobahndreieck Bad Dürrheim wechselten beide von der A 81 auf die A 864, um in Richtung Donaueschingen zu fahren. Kurz nach dem Beschleunigungsstreifen setzte die 18-jährige Mitsubishi-Fahrerin zum Überholen des Sattelzugs vor ihr an und wechselte auf die linke Fahrspur der A 864.

Just in diesem Moment fuhr ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur der A 864, um seinerseits den Lkw-Sattelzug zu überholen. Den dort bereits fahrenden Mitsubishi erkannte der Mann zu spät. Der Mercedes prallte in das Heck des Mitsubishi der 18-Jährigen. Dadurch drehte sich der Kleinwagen, streifte quer über die Autobahn schleudernd den Lastwagen und prallte schließlich in die Außenschutzplanken. Der Mercedes geriet in die Mittelschutzplanken und blieb dann auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Bei dem Unfall wurden die 18-jährige Colt-Fahrerin und eine 21-jährige Mitfahrerin verletzt und mussten mit Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung und den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Ermittlungen zu dem Unfall hat die Verkehrspolizei übernommen.