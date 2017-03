Bad-Dürrheim Zwei Sanierungsphasen sind geplant

Laut Projektleiter des Regierungspräsidiums Freiburg ist die Bauzeit zwischen dem 2. Mai und dem 2. Juni eingeplant, mit ein paar Tagen Luft nach hinten. Auf jeden Fall muss die Maßnahme vor Beginn der Südwest Messe fertig sein, darüber sind sich die Beteiligten im Klaren.

Saniert wird dabei nur der Belag. Die Rechtsabbiegespur, die von Donaueschingen her kommend in Höhe des Blitzers beginnt und in die Scheffelstraße einmündet, ist nicht betroffen. Start ist dort erst direkt vor der Ampel. Sie reicht bis in den zweispurigen Bereich in Richtung Villingen. In Richtung Schwenningen wird nichts gemacht, dieser Belag wurde erst 2012 erneuert. Geplant ist, dass nur der Asphalt abgefräst und erneuert wird. Sollte man feststellen, dass es im Untergrund Schäden gibt, müsste man diese auch punktuell beheben, es ist aber keine großflächige Maßnahme geplant.

Voraussichtlich von Ende Juli bis Ende September gibt es einen zweiten Bauabschnitt auf der B 27/33. Dann wird der Asphalt zwischen der Abbiegespur in Richtung Hirschhalde und Solemar bis zur Ampelanlage gemacht, jedoch nur die östliche Fahrbahn, die sich direkt am Lärmschutzwall befindet. In puncto Lärm will man hier auch etwas tun. Bekanntlich gab es im vergangenen Jahr ein Lärmschutzgutachten, das kostspielige Maßnahmen vor allem im westlichen Bereich, Höhe Friedhof, empfiehlt.