Bad-Dürrheim Zwei Premieren

Die bis zum 17. März andauernde Präsentation von 15 Werken gewähre einen Einblick in das künstlerische Schaffen der Familienmitglieder und verwandle zugleich die weißen Wände im Eingangsbereich der Klinik zu einer kleinen Kunstgalerie. Kunst könne zum Heilungserfolg beitragen, zumal Kunst auch ein Mittel der Kommunikation darstelle, betonte Wittmann.

Zustande kam die Ausstellung über einen Kontakt zu der in Kirchen-Hausen wohnhaften Familie Metzner durch die in der Hüttenbühlklinik für das Qualitätsmanagement zuständige Kerstin Weller-Mehlfeld. Beim Betrachten der Bilder wird offenkundig, dass jedes Familienmitglied seinen eigenen Stil hat. Schwerpunktmäßig malt Gerhard Metzner Landschaftsbilder, wovon auch etliche in der Hegauregion entstanden sind. Die Vorliebe seiner Ehefrau Friede gilt den großformatigen Bildern von Landschaften, in die sie Menschen einfügt. Tochter Emily hat sich dagegen auf kleinformatige Aquarelle spezialisiert. Neben ihrem künstlerischen Schaffen arbeitet das Ehepaar Metzner auch als freischaffende Grafikdesigner zusammen.

Zwei weitere Ausstellungen im Eingangsbereich sind bereits geplant, kündigte Kerstin Weller-Mehlfeld an. Im Frühjahr wird Uwe Jacubik seine Fotoausstellung präsentieren, im weiteren Verlauf des Jahres werden Bilder der beiden im Haus mit Patienten arbeitenden Gestaltungstherapeutinnen Monika Biehl und Benedikta Fischer zu sehen sein.