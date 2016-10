Bad-Dürrheim Zuviele Anfragen

Bad Dürrheim (rtr). Die evangelische Kindertagesstätte am Salinensee erfreut sich großer Beliebtheit. Das führt zu mehr Anfragen, als die Einrichtung überhaupt Kinder aufnehmen kann. So seien die Anmeldungen auch in diesem Jahr "enorm hoch", informiert Pfarrer Bernhard Jaeckel. "Die Aufnahmekapazität ist bereits weit überschritten. Leider musste schon 25 Kindern abgesagt werden. Dies ist für alle Beteiligten keine erfreuliche Situation.".