Bad-Dürrheim Zuversichtlicher Blick in Zukunft

Über das Wirken dieses besonderen Vereins seit seiner Gründung im Jahr 2010 sprach Vorstandsmitglied Wolfgang Götz. So träfen sich in den Räumlichkeiten in der Viktoriastraße 7 regelmäßig 14 unterschiedliche Gruppen. Als Beispiele nannte er die Lernlotsen, den Müttertreff, das Nähkörbchen sowie den Musikkreis, der mit einer Abordnung bei dem gestrigen Treffen mit Frei, Bürgermeister Walter Klumpp, Gemeinderäten und Vertretern des bürgerschaftlichen Engagements musikalisch unterhielt.

Als ein wichtiges Projekt nannte Götz das Mehrgenerationenwohnen, das sich nach verschiedenen Informationsveranstaltungen weiter konkretisiere. Ein nächstes Treffen sei für Montag, 13. März, 18 Uhr, im Generationentreff geplant. Die weitere Richtung hänge von den Wünschen der Interessenten ab. Begleitet werde das Vorhaben durch Sozialpädagogin Eva Wonneberger vom VIA-Institut für Gemeinschaftliches Wohnen in Ravensburg.

Mit jährlichen Zuschüssen von 40 000 Euro bis einschließlich 2020 kann der Generationentreff seine Arbeit voranbringen, unter anderem auch das Projekt Mehrgenerationen-Wohnen. Die Zuschüsse fließen bereits ab diesem Jahr und teilen sich in 30 000 Euro jährlich vom Bund und 10 000 Euro von der Stadt auf. Wobei die städtischen Mittel von bislang 8000 Euro für die Mietkosten des Generationentreffs in der Viktoriastraße 7 um 2000 auf die besagten 10 000 Euro aufgestockt werden.