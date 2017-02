Bad-Dürrheim Zuschuss für Dach geplant

Bad Dürrheim. Noch ist die letzte Hürde für die endgültige Freigabe der Fördersumme nicht genommen. Hierzu muss der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landtags noch grünes Licht geben. Doch es sei "höchstwahrscheinlich", dass der Zuschuss auch so abgesegnet werde, ist Landtagsabgeordneter Karl Rombach (CDU) zuversichtlich. Er begrüßt die geplante Förderung mit 971 110 Euro für die Dachsanierung beim Solemar ausdrücklich. "Das ist eine Stärkung des gesamten Gesundheitsstandorts Schwarzwald-Baar", betont er. In diesem Jahr sollen 32 Tourismuskommunen im Land bei der Umsetzung zukunftsweisender Tourismusprojekte mit Zuschüssen in Höhe von insgesamt rund 7,1 Millionen Euro gefördert werden.

Rombach genießt derzeit ein wenig Urlaub und hatte daher gestern Zeit für einen Solemarbesuch. Dabei habe er sich im Hinblick auf die anstehende Sanierung die Situation vor Ort genauer angeschaut und festgestellt, dass das Dach große Ausmaße habe und vermutlich deshalb die Gesamtinvestition für die Sanierung von 2,3 bis 2,5 Millionen Euro zustande komme.

Wie er sich bei seinem Besuch vor einigen Monaten bei Bürgermeister Walter Klumpp informieren ließ, sei die Dachhaut schadhaft und müsse erneuert werden, um größere Schäden zu verhindern.