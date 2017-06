Bad-Dürrheim Zusammen geht es auf Tour

Bad Dürrheim. 10,3 Kilometer hat die "Himmelberg Runde", der Beginn ist unweit des Feriendorfs Öfingen. Zertifiziert als Premiumweg und Schwarzwälder Genießerpfad wurde die Tour im Jahr 2015. In diesem Jahr wurden drei Liegebänke – wie sie auch beim Gradierwerk stehen – aufgestellt. Beim Durchatmen können die Wanderer somit die Aussicht mal liegend genießen. So auch am Sonntag, 2. Juli. Start der Wanderung mit dem Schwarzwaldverein ist um 10 Uhr, Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Spielplatz beim Feriendorf in Öfingen. Der Weg führt von dort nordwestlich des Orts auf den Gipfel des Himmelbergs mit 941 Metern Höhe. Die Organisatoren bitten die Wanderer darum, gutes Schuhwerk zu tragen.

Ewald Weber vom Schwarzwaldverein erklärt in groben Zügen den Ablauf. Man habe sich auf zwei Wandergruppen eingestellt und hat vier Wanderführer dabei. Diese erklären auch die Besonderheiten am Wegesrand bezüglich Natur, Ökologie und Geologie. Man geht von einer Wanderzeit zwischen 3,5 und vier Stunden aus. Alexandra Meiers von der Kur und Bäder verspricht die eine oder andere Überraschung. Eine davon sind bei der Tour am 2. Juli Snacks und Getränke. Ein weiterer Punkt werden Atem- und Entspannungsübungen mit der Gymnastiklehrerin Bettin Goltz-Bertsche vom Solemar.

Der Genießerpfad "Himmelberg Runde" ist auch in den beiden Broschüren Wanderrouten aufgeführt, einer der Sponsoren des Projekts ist auch der Schwarzwälder Bote. Die Broschüren sind in Bad Dürrheim kostenlos im Haus des Bürgers erhältlich und haben eine Besonderheit. Es gibt eine Verlosungsaktion für die schönsten Wanderfotos. Diese können entweder im Wanderpass, der sich in der Mitte der Hefte befindet, eingeklebt und versendet werden, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, im Internet an der Aktion teilzunehmen. Verlost werden verschiedene Preise. In den beiden Broschüren sind 30 Wanderrouten im Schwarzwald, auf der Baar und auf der Alb mit unterschiedlicher Charakteristik.