Bad-Dürrheim Zum Thema Nachhaltigkeit informiert

Beate Proske, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Kur und Bäder GmbH, gewährte gerne einen umfassenden Einblick in das eigene, bereits 2013 erfolgreich abgeschlossene Zertifizierungsprozedere sowie in die gelebte Nachhaltigkeit in den Bereichen der Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim. Von den beiden Blockheizkraftwerken bis hin zum selbst gebackenen Keks, der im Naturpark-Wirt-Restaurant Kurhaus zu jedem Heißgetränk gereicht wird, erläuterte sie die verantwortungsvolle Herangehensweise und das gelebte Nachhaltigkeitsmanagement.

Nach dem gemeinsamen und regen Austausch bei Kaffee und Butterbrezel folgte bei strahlendem Sonnenschein eine Ortsbegehung. Im Kurpark wurde der Eine-Welt-Laden besucht, beim Gradierwerk kräftig ein- und ausgeatmet und das Wellness und Gesundheitszentrum Solemar in seiner ganzen Schönheit mit seinem charakteristischen Kuppeldach bestaunt. Der anschließende Besuch des nachhaltigen Partnerbetriebes des schwäbisch-alemannischen Fasnachtsmuseums Narrenschopf ergänzte den internationalen Tag durch eine Führung. Das i-Tüpfelchen für die fünfköpfige Delegation war die hausgebackene Schwarzwälder-Kirsch-Torte im Café des Narrenschopfs.

Als "sehr gelungen" und mit einem herzlichen "Muchas Grazias" verabschiedeten sich die interessierten Gäste. Beate Proske wünschte für die Umsetzung des Zertifizierungsprozesses in Peru und Ecuador viel Erfolg und erklärte sich bereit, zusammen mit Geschäftsführer Markus Spettel weiterhin für weitere Fragen und Hilfestellungen zur Seite zu stehen.