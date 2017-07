Bad-Dürrheim Zum Abschluss eine große Show

Kriebel bedankte sich bei der Stadt für die immer gewährte Unterstützung. Bürgermeister Klumpp wünschte den Schülern alles Gute und viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg. Das Stadtoberhaupt freute sich, dass für das kommende Schuljahr an der etwa 400 Schüler zählenden Schule insgesamt 65 Neuanmeldungen angenommen wurden. Sie sollen in drei Klassen unterrichtet werden.

Elternsprecher Volker Weiss verknüpfte seine Glückwünsche mit dem Appell, auch in Zukunft fleißig und strebsam zu sein, dann seien die Ziele erreichbar. Für 27 Schüler aus den beiden neunten Klassen von Stephanie Schweizer und Aline Hannig wird sich wenig verändern: Sie hängen an der Werkrealschule einfach noch ein Jahr dran und wollen in zwölf Monaten den regulären Abschluss der Mittleren Reife erreichen. Fünf Neuntklässler machen eine Berufsausbildung, drei gehen auf eine zweijährige Berufsfachschule, wo sie die Mittlere Reife anstreben.

Von den 26 Schülern der Klasse zehn von Lehrer Stjepan Skrpec werden 14 eine Ausbildung beginnen, sechs auf weiterführende Schulen gehen, fünf ein berufsbegleitendes Jahr absolvieren, und bei einem Schüler ist alles offen.

Klumpp schätzt die Grund- und Werkrealschule auch für die Abnahme der Prüfung für 14 externe ältere Schüler, mit meist Migrationshintergrund: "Das ist gesellschaftspolitisch sehr wertvoll". Den "Preis der Stadt" als Jahrgangsbeste erhielten Katherina Ruf (neunte Klasse) und Luis Schlicht (zehnte Klasse). Katherina Ruf erhielt obendrein den Preis einer Dögginger Firma als beste Schülerin. Patrick Klein, Robin Metzler, Sven Schnekenburger und Vittorio Striano (alle neunte Klasse) sowie Maximilan Falke, Fabian Howe, Johannes Jung, Metin Karabas, Jan Schröder, Tiffany Krey, Danijela Annabella Ljubicic sowie Adina Dora Osvar (alle Klasse zehn) bekamen jeweils eine Belobigung.

Durch die große Abschlussshow führten die beiden Schulsprecher Nick Baitinger und Tiffany Krey. Klassenfahrten nach Berlin und Barcelona wurden in Bildershows präsentiert. Viele Tanzvorführungen wurden dargeboten, eine davon hatte auch beim Urviecherball viel Beifall bekommen. Ein wilder Yampdance zeigte großes tänzerisches Können. Es gab auch Liedvorträge. Und am großen Ende kullerten auch einige Tränen , als die Andreas Bourani-Hymne voller Inbrunst gesungen wurde.

Die Abschlussschüler an der Werkrealschule sind:

Klasse 9a: Niklas Britsch, Tobias Dreher, Sergej Dryga, Steve Ganter, Habib Habib, Rainer Jung, Adrian Kaiser, Justin Karabas, Tamin Qazizada, Maximilian Schulz, Karolina Arndt, Jennifer Basner, Ruth Demjanko, Arbenita Sahiti, Jacquelina Claudia Teichert und Katharina Liane Zikiropulos. Klasse 9b: Monzer Alsomilan, Arthur Baum, Rene Flaceliere, Leon Julian Graf, Mustafa Husseini, Patrick Klein, Mark Lagutin, Robin Schaak, Sven Schneckenburger, Vittorio Striano, Albert Zymi, Fatme Atwi, Melissa Bozkirli, Saskia Brückner, Carina Krüger, Mandy Müller, Katharina Ruf und Selin Ucucu.

Klasse 10: Nick Baitinger, Dominik Bardiqi, Markus Demjanko, Maximilian Falke, Nikita Holzhauser, Fabian Howe, Johannes Jung, Metin Karabas, Can Karrasch, Thibaud Natschke, Luis Schlicht, Jan Schröder, Christian Uzun, David Weißer, Joy Birgit Adam, Karolin Baimler, Vanesa Berisha, Minela Hodzic, Inna Kissler, Larissa Krey, Tiffany Krey, Danijela Annabella Ljubicic, Adina Dora Osvar, Luna Marysol Posada-Rodriguez, Erika Shcherbina und Kim Stadelbauer.

Externe Schüler mit Prüfung: Yassin Alami, Fabrice Cissek, Hicri Sergen Gögdak, Simon Kaupp, Lisa-Maria Lemkens, Emine Neziray, Hüsejin Öztop, Jean-Claude Poignant, Olessia Stern, Hendrik Brosda, Robin Maier, Leander Widmann und Julian Siebler.