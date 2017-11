Bad-Dürrheim Zukunft des Minara auf der Tagesordnung

Bad Dürrheim (rtr). Zu dieser öffentlichen Sitzung wird am Donnerstag, 30. November, 18 Uhr, ins Haus des Bürgers eingeladen. Überlegt wird dabei, in wie weit der von der LBU favorisierte Bürgerentscheid ein Mittel ist, um die weitreichende Entscheidung zu treffen. Schließlich wird von enormen Folgekosten im Falle eines Neubaus des Hallenbades ausgegangen, die den Spielraum für andere Investitionen eingrenzen würden. Weiter befasst sich das Gremium mit den Bebauungsplänen Stocken in der Kernstadt und Schroteln II in Hochemmingen, außerdem mit Einbeziehungssatzungen für die Ortsteile Oberbaldingen, Unterbaldingen und Biesingen, die Änderung der Wasserversorgungssatzung und der Abwassersatzung und anderen Themen mehr.