Bad-Dürrheim Zu einem Ort der Stille entwickeln

Sie soll künftig für alle Bürger tagsüber als Stätte der Andacht und der inneren Einkehr zugänglich sein. Die Bürgerstiftung Bad Dürrheim wird dieses Vorhaben durch eine Zuwendung fördern. "Unterstützen Sie die Bürgerstiftung dabei durch eine kleine Spende in das am Stand aufgestellte Sparschwein oder durch eine etwas größere Überweisung auf eines der Konten der Bürgerstiftung", heißt es. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass Spenden an die Bürgerstiftung Bad Dürrheim steuerlich absetzbar seien, Spendenquittungen werden ausgestellt.