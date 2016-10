Bad-Dürrheim Zitterpartie ums Minara ist beendet

Den Zeitraum für die Überprüfung der holländischen Variante bis zur Ausschreibung auf EU-Ebene schätzte Stadtbaumeister Kunz auf etwa fünf Monate.

Mit dem gestern gefassten Beschluss des Gemeinderats ist immerhin gesichert, dass in der Kur-und Bäderstadt weiterhin zwei Bäder vorhanden sein sollen.

Der großen Anzahl von Stammgästen des Minara dürfte mit der kommunalpolitischen Entscheidung ein großer Stein vom Herzen gefallen sein. Genauso den Vereinsführungen des SSC und DLG sowie den Schulen. Alle hatten auf das positive Signal aus dem Rathaus für den Erhalt des Bades gehofft, das nun kam.

Es war eine fast zwei Jahre andauernden Zeit des Bangens, als seinerzeit klar wurde, dass das im Jahr 1975 erbauten Hallen- und Freibad stark sanierungsbedürftig geworden ist. In den Jahren zuvor wurde lediglich immer das Notwendigste hergerichtet, was ursächlich auch mit den unzureichenden finanziellen Haushaltsmitteln in wirtschaftlich schlechten Zeiten in Zusammenhang zu bringen ist.

Als die ersten Kostenberechnung für die Sanierungsarbeiten öffentlich gemacht wurden, begann für die angestammten Badbenutzer auch eine Zitterpartie, denn selbst die Optimisten unter ihnen fragten sich, ob die Stadt sich die Millioneninvestition leisten will oder kann.