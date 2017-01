Bad-Dürrheim Ziel: Mehr Platz für Radler

Bad Dürrheim. Während seiner ersten Sitzung im neuen Jahr nahm sich der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt gestern Abend wieder der Fahrradfahrer-Probleme in der Kur- und Bäderstadt an, Grundlage ist eine Bachelor-Arbeit des christdemokratischen Ratsmitglieds und Polizisten Moritz Nann. Dieser vollzog unter anderem eine an die Bad Dürrheimer gerichtete Online-Umfrage, immerhin 334 Personen gaben Auskunft und zeigten auf, wo der Radler-Schuh drückt.

Die Friedrichstraße ist bei den Pedaleuren im Fokus, damit ein verkehrsberuhigter Bereich in dem bis heute keine wirkliche Ruhe herrscht. "Drei oder vier Parkplätze müssen weg, das empfehle ich als Sofortmaßnahme. Autos und Radler kommen zu oft kaum aneinander vorbei", verschaffte sich Andreas Nachbaur im Ausschuss Gehör, für den Sozialdemokraten ist das Auflösen einiger Friedrichstraßen-Stellplätze überfällig.

Unterm Strich ist man in Bad Dürrheim sicher mit dem "Drahtesel" unterwegs, überwiegend der umfänglichen Tempo-30-Regelung wegen. In quasi flächendeckend mit Tempo 30 ausstaffierten Gemeinden sind das Radfahren betreffende Ausweisungen aber stark reduziert, der Gesetzgeber verweist auf die verringerte Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge und den generellen Argwohn in Sachen "Schilderwald". Gerade dieser Umstand lasse manchen unkonzentrierter am Straßenverkehr teilnehmen, auch im eigentlich gemächlichen Bad Dürrheim ereignete sich bereits ein tödlicher Unfall mit Fahrradfahrer-Beteiligung.