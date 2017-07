Bad-Dürrheim Ziel ist gerechter Zugang zur Bildung

Die Partei wolle den Menschen etwas bieten, egal was sie machen wollten – ohne Bevormundung. Man schwenkte um, es galt lösungsorientiert zu werden und aufzutreten und empathisch gegenüber anderen Ideen, auch wenn sie von einer anderen Partei stammten. "Wir merken bei Veranstaltungen und beim Mitgliederzulauf, dass es gut aussieht", sagte er in Bezug auf die Bundestagswahl. Der FDP fehle der Wettbewerb der Ideen in Berlin, und das wolle man in die Bundeshauptstadt zurückbringen.

Was den Mittelstand anging gab es auch konkrete Fragen. Innovation, Flexibilität, Pragmatismus und Schnelligkeit sieht Lambsdorff als die Stärken des Mittelstandes an, da es flache Hierarchien gebe. Lössl sieht jede Einschränkung in diesen Bereichen als Schwächung des Mittelstandes an. Vor allem die Bürokratie nehme zu.

Ein weiterer Kritikpunkt war die Doppelzüngigkeit, mit der von der Kanzlerin die Integration der Flüchtlinge in die Arbeitswelt gefordert werde, die Behörden vor Ort jedoch genau diese Integration behinderten. Man habe in einem konkreten Fall zu Mitteln greifen müssen, die man normalerweise nicht anwende. Aber der Flüchtling arbeite jetzt im Unternehmen.

Neben der Digitalisierung war auch die Bildung ein Thema. Lambsdorff erklärt hierzu: "Bildung ist ein zentrales Gerechtigkeitsthema." Die FDP will für alle den gleichen Zugang zur Bildung – unabhängig vom Elternhaus.

Zum Schluss des Besuchs gab es noch einen kurzen Blick in die Produktion des Mineralbrunnens und die Hoffnung, dass es Bad Dürrheimer Mineralwasser irgendwann auch in Berlin zu trinken gibt.