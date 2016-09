Bad-Dürrheim Zeugen gesucht

Bad Dürrheim. Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, auf der mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung Carl-Friedrich-Benz-Straße und Robert-Bosch-Straße ereignet hat, sucht die Polizei Bad Dürrheim Zeugen. Eine Fahrerin eines Mercedes der A-Klasse war auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Richtung Dieselstraße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Zeitgleich fuhr eine Lenkerin eines VW Golfs - von der Bundesstraße 27 kommend - auf der Robert-Bosch-Straße auf die Kreuzung. Zwischen beiden Autos kam es zu einem Zusammenstoß und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Beide Pkw-Lenkerinnen gaben bei der Unfallaufnahme an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Um den genauen Unfallhergang, insbesondere die Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt zu klären, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim 07726/939 480 in Verbindung zu setzen.